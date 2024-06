Aposta per capacitar empleats del programa de digitalització

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El programa per a la digitalització de les empreses evoluciona per “donar-li un reforç” i aconseguir que cada vegada siguin més les empreses digitalitzades i, per tant, que el grau de maduresa del teixit empresarial sigui major. Per aquest motiu, s’ha pensat que un dels complements que podrien ser importants per a aquest projecte podria ser oferir una mena de paquets que puguin ser útils en funció de les necessitats dels empresaris.