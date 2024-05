La situació econòmica, causa de depressió del 66% dels enquestats

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Els problemes de salut mental estan directament relacionats amb la situació econòmica i la salut. A més, nosaltres tenim una dificultat més gran de conciliació de la vida laboral i familiar, perquè, per exemple, es treballen molts festius al país.” Aquestes declaracions del cap de l’àrea de sociologia d’AR+I, Joan Micó, posen el focus en els motius darrere d’unes dades que demostren la necessitat de treballar la salut mental. Una de les dades que més directament relaciona la salut mental amb l’economia és que un 66% dels que tenen depressió i ansietat és per problemes econòmics, una situació que en les mares de famílies monoparentals se situa en el 62%. Si ja de per si són unes malalties invisibles, encara ho és més per als qui no ho saben: un 39% dels enquestats són casos probables de depressió, dels quals cinc de cada deu són dones, i tres, homes.