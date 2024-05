S’amplia el termini del concurs dels pisos de la Borda Nova

El termini per presentar ofertes al concurs per designar l’arquitecte que assumeixi el projecte constructiu del nou edifici de lloguer assequible de la Borda Nova finalitzava avui. Però un BOPA extraordinari publicat ahir informava d’un canvi de data que implica que les ofertes es podran presentar fins al 21 de juny. Els motius són els canvis al plec de bases que s’han introduït a petició del Col·legi d’Arquitectes, segons va informar ahir el Govern.

El col·lectiu professional, tal com va explicar l’executiu, es va adreçar al ministeri d’Ordenament Territorial per fer un seguit de suggeriments de caràcter tècnic i que fan referència a qüestions com ara els paràmetres de puntuació. El ministeri i representants del col·legi van mantenir una trobada i fruit de la mateixa s’han incorporat els canvis. El nou límit per presentar ofertes són les 17 hores del pròxim 21 de juny.

L’arquitecte designat un cop es resolgui el concurs es farà càrrec del projecte i de la direcció d’obres i haurà de definir la quantitat de pisos i de places d’aparcament que es podran bastir en la parcel·la propietat del Govern, ubicada concretament als números 32-34 del carrer Terra Vella, i que suma un total de 1.172 metres quadrats. El plec de condicions fixa, però, una limitació pressupostària: l’edifici no podrà costar més de 10 milions d’euros.