La policia va fer 55 detencions per violència domèstica i de gènere l’any passat

El departament d’Estadística va detallar ahir les intervencions del cos policial en delictes en l’àmbit domèstic, que van a la baixa en tots els aspectes. El 2023 els agents van fer 55 detencions per imputacions d’infraccions per violència de gènere, xifra que va representar una disminució del 43,3% respecte a les 97 de l’exercici anterior. El balanç de dades és de 39 arrestats per violència física per les 75 del 2022; quatre per violència psíquica per les tres de l’any precedent, i una dotzena van estar motivades pels dos tipus de violència, set menys que un any abans.

El recull d’Estadística va revelar que tres de cada quatre arrestats per delictes de violència domèstica o de gènere van ser homes, 42 en total sobre els 69 de l’any anterior, mentre que 13 van ser dones, davant de les 28 del 2022. El grup d’edat en què es va efectuar un major nombre de detencions és el comprès entre 30 i 39 anys, amb 17 detinguts, 12 menys que el 2022, seguit del grup d’entre 22 i 29 anys, amb 15 casos –les detencions d’aquest grup van baixar en 10 respecte a l’any anterior. La major part dels detinguts eren residents, 48 sobre el total de 55, mentre que dotze mesos abans van ser 88.

La policia va rebre al llarg de l’any passat 850 requeriments d’intervenció per violència domèstica i de gènere, xifra que va suposar un descens de l’1,4% respecte a les 838 del 2022, segons va fer públic Estadística. L’informe va destacar que 588 intervencions van ser per problemes en l’àmbit domèstic (69,2%), mentre que 202 alertes van ser per conflictes relacionats amb la custòdia de menors, 23 per violència domèstica i 37 per violència de gènere.

Les intervencions de la policia es van concretar en la detecció de 152 infraccions en l’àmbit domèstic i de violència de gènere, dada que va suposar una baixada del 13,6% en comparació amb les 176 infraccions de l’any 2022. El tipus d’infracció més freqüent va ser a causa d’agressions físiques i psíquiques, amb un 37,5% del total. El text va destacar que per cinquè any consecutiu no hi ha hagut cap homicidi intencionat que estigui relacionat amb aquests delictes.

El sumari de les intervencions de la policia va destacar que l’any passat es van registrar 64 infraccions en l’àmbit domèstic, de les quals 36 van ser agressions físiques. D’aquest global se’n van derivar 24 detencions, 13 dones i 11 homes, amb 22 casos per violència física. Quasi un 60% dels implicats tenien entre 22 i 39 anys i només un no era resident.

El detall de les infraccions per violència de gènere mostra que se’n van produir 88 durant l’any passat, amb 44 casos d’agressions simultànies, tant físiques com psíquiques, va apuntar Estadística. Aquestes intervencions van comportar 28 arrestos, tots d’homes, i a 17 se’ls va atribuir un delicte per agressions físiques. Una desena de detinguts eren de la franja de 30 a 39 anys.

DEU QUILOS DE DROGUES COMISSATS DURANT L'ANY PASSAT La policia va intervenir al llarg del 2023 un total de 10.135,5 grams d’estupefaents al Principat. Aquesta xifra, segons va publicar ahir el departament d’Estadística, representa un augment del 43,6% respecte de la quantitat intervinguda l’any 2022, que va ser de 7.057,2 grams. En tot cas, les dades de l’any 2023 estan per sota de la mitjana del període 2014-2023 (14.134,7 grams) i són molt semblants a la mitjana dels darrers cinc anys (10.388,0 grams), remarca l’informe.



Durant aquest any, a més, més de la meitat de la quantitat d’estupefaents intervinguts corresponen a haixix, amb un total de 5.854,4 grams, seguit de la marihuana, amb 3.492,2 grams. Més lluny se situen les intervencions de la cocaïna (630,3 grams), l’èxtasi (49,6 grams) i la metamfetamina (44,4 grams). Per lloc d’intervenció, el 52,8% dels estupefaents es van comissar a l’interior del Principat, el 36,5% a la frontera hispanoandorrana i el 10,7% restant es va intervenir a la frontera francoandorrana.



El nombre de detencions amb imputació d’estupefaents durant l’any 2023 va ser de 259, un 40% més respecte a l’any 2022 (185 detencions). Un total de 161 detencions (62,2%) van ser efectuades a persones no residents, 63 a residents no andorrans (24,3%) i 35 a persones de nacionalitat andorrana (13,5%).