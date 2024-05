Petit incendi a la façana d'un restaurant d'Andorra la Vella

Els bombers treballant per apagar el foc del restaurant del carrer Bonaventura RiberayguaFernando Galindo

Els bombers han extingit un petit incendit que s'ha declarat a la façana del restaurant El Tall a Taula del carrer Bonaventura Riberaygua poc després de les tres de la tarda. El cap de guàrdia del cos ha explicat que han rebut un avís perquè sortia fum de les fustes de la façana de l'establiment i han fet neteja de la zona on s'havien generat brases i han tirat aigua per aturar la combustió. Els bombers han indicat que el foc ha estat provocat perquè els veïns de sobre de l'establiment deixen caure burilles i una d'elles estava encesa i ha provocat l'incident.

Les instal·lacions del restaurant no han patit cap dany i no s'ha hagut de desallotjar l'establiment. Els bombers han desplaçat un camió fins al lloc de l'avís, on també han acudit agents de la policia, del servei de circulació de la capital i el cònsol major, Sergi González.