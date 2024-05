Detinguda una dona per apropiar-se de 166.000 euros de l'empresa

Una dona de 34 anys ha estat detinguda per desviar almenys 166.000 euros de l'empresa on treballava als seus comptes bancaris, segons informa la policia. L'arrest es va produir ahir a la tarda a Andorra la Vella com a resultat de la investigacio del cos de seguretat arran d'una denúncia de la societat perjudicada. El treball dels agents ha determinat que la dona hauria estat fent transferències de l'empresa al seu compte bancari durant almenys un any fins arribar a l'import estimat.

La dona ha estat posada a disposició judicial aquesta tarda després de declarar davant la policia a l'edifici de l'Obac acusada d'un delicte contra el patrimoni.