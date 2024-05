Agafa 2.000 euros amb una targeta de la casa on l'havien contractat per pintar

La policia ha informat aquesta tarda de l'arrest d'un home que va retirar de diferents caixers 2.000 euros amb una targeta de la qual no és el titular. El servei d'ordre exposa que l'arrestat, de 51 anys i amb diversos antecedents per diversos delictes, va aprofitar que tenia les claus d'un domicili on l'havien encarregat fer treballs de pintura per agafar la targeta d'una persona i retirar els diners. El detingut es va apropiar també de diners en efectiu.

El cos de seguretat indica que va detenir l'home per la denúncia del perjudicat. L'arrestat està acusat d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic.