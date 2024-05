Tres milions de la taxa per a promoció i tres per al multifuncional

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern va recaptar 6,03 milions per la taxa turística en el període comprès entre el juliol del 2022 –quan va entrar en vigor– i el 30 de juny del 2023. La meitat de l’import, tres milions, s’ha desviat a Andorra Turisme per sufragar despeses de promoció, segons la informació facilitada pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en la resposta a una pregunta parlamentària del conseller socialdemòcrata Pere Baró. Els tres milions restants els acumula l’executiu per sufragar el finançament d’equipaments turístics, com ara l’edifici multifuncional.