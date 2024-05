El segell de Llum Verda de FEDA ja suma 100 empreses adherides

El segell de Llum Verda arriba a les 100 empreses, entitats i administracions públiques adherides d'ençà de la creació dels certificats d'origen renovable per part de l'Oficina de l'energia i el canvi climàtic, l'any 2022, i de l'obtenció del primer segell per part de Grandvalira-Ensisa, segons han afirmat els directius de l'entitat a l'acte de celebració per les 100 primeres empreses amb Llum Verda.

El segell ha permès certificar un total de 31 milions de kWh provinents de fonts d'energia renovables, que han anat acompanyats d'un estalvi de 16.283 tones d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

La certificació de l'electricitat d'origen renovable es produeix, d'una banda, per la qual genera FEDA, o el parc fotovoltaic de Grau Roig. Per l'altra, els contractes d'importació amb França i Espanya.