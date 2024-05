Quatre policies s'incorporen al GIPA

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Grup d'intervenció de la Policia (GIPA) tindrà quatre integrants més entre els quals hi ha per primera vegada una dona, segons informa el cos. Les noves incorporacions cobreixen les quatre places per a les quals s'han presentat 14 candidats al maig. Vuit agents han superat les proves, dels quals quatre començaran al setembre el període de formació i quatre han quedat en reserva de plaça. El GIPA està format ara per quatre agents i un sergent major com a cap del grup.

La policia destaca que l'accés al GIPA "és un dels concursos més durs i difícils" d'entre les especialitats del cos perquè els aspirants han de superar "situacions extremes per garantir que poden formar part d'un grup d'elit" que ha d'estar preparat per fer intervencions de gran complexitat, indica el comunicat. El cos de seguretat ressalta que durant una setmana els candidats han passat proves de dia i de nit de manera continuada on han afrontat grans alçades, espais molt estrets o intervencions en la foscor. Els agents han posat a prova tècniques d'assalt i de combat, manipulació de material, força i resistència física i psicològica, "tot plegat mentre lidiaven amb el fred, la gana, la son i unes condicions meteorològiques adverses", recull el comunicat.

La formació dels agents es farà a Andorra durant un any i comptarà amb la cooperació del Grup Especial d'Operacions (GEO) de la policia espanyola. Els nous integrants tindran després un any de prova fins a la incorporació definitiva al GIPA.