Mas parla de la millora de l’atenció primària i sobre el pacte nacional

Andorra va exposar ahir el compromís del Govern amb el reforç de l’atenció primària i la millora de la salut física i mental de la ciutadania a la 77 Assemblea mundial de la salut, que se celebra aquesta setmana a Ginebra.

La delegació andorrana, formada per la ministra de Salut, Helena Mas, i el responsable de la cartera de l’OMS al ministeri, Jesús Galindo, també va presentar les línies generals del pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, va informar el Govern en un comunicat.

També va destacar que el pacte, que s’està ultimant amb una cinquantena de representants de l’àmbit sanitari, polític i de les associacions implicades, té com a objectiu “alinear” els estaments polítics, governamentals i socials amb les polítiques, estratègies i plans nacionals de l’àmbit sanitari.

De la mateixa manera, persegueix donar resposta “a un dels grans reptes” dels sistemes sanitaris mundials i que Andorra comparteix, com és l’envelliment de la societat i la creixent demanda de serveis sanitaris, detalla la nota.

De fet, el pacte segueix les directrius establertes a la Declaració d’Astanta, subscrita per Andorra, que recull que els associats i parts interessades s’han d’alinear en la prestació del “suport efectiu” a les polítiques, estratègies i plans de salut nacionals.

Des del Govern es recorda que amb el pacte nacional es vol “situar la salut al centre” de totes les polítiques, prioritzar aquelles accions que permeten millorar la salut individual i col·lectiva, posant èmfasi en la salut mental, el càncer i l’atenció a la complexitat i la cronicitat.

A més, al document es destaca l’atenció primària com el “centre” del sistema de salut perquè sigui, textualment, sostenible, resilient, eficient i receptiva a les necessitats i demandes de totes les persones.

La 77 Assemblea mundial de la salut se celebra a Ginebra (Suïssa) aquesta setmana i aquest any té com a tema central de debat Tots per la salut, salut per a tothom. Els membres de l’OMS “confien” que els 194 estats membres arribin a un consens sobre el text de l’acord sobre prevenció, preparació i resposta davant de pandèmies.

Entre els aspectes més controvertits del text es troben l’accés i el repartiment de beneficis, el volum de les reserves de vacunes, algunes qüestions relacionades amb la prevenció, i d’altres relacionades amb el finançament. S’esperen decisions crucials sobre una sèrie de prioritats sanitàries, com ara el clima i la salut, la tasca de l’OMS a les emergències sanitàries, l’accés a serveis de salut transformadors i l’accés als medicaments.