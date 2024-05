El pacte d’estat prepara la presentació de l’estudi d’impacte

Els membres del pacte d’estat es van reunir ahir i un dels punts principals va ser preparar la presentació de l’estudi d’impacte que tindrà lloc el 10 de juny, que es presentarà primer en privat als membres del pacte al matí i a la tarda la sala d’actes del centre de formació professional d’Aixovall acollirà l’exposició pública (19 hores).

Les conclusions d’aquest estudi sobre l’acord d’associació Andorra-UE seran a càrrec d’Yvan Lara, investigador en anàlisi política a AR+I, i de Pablo Tucat, investigador en economia a KSNET, que ha cobrat 118.273 euros per aquest treball. AR+I va destacar que KSNET va presentar una proposta metodològica “sòlida, pertinent, aplicable i adaptada a la realitat andorrana, presentada, a més, de manera detallada i explicant amb precisió què s’espera obtenir de cadascuna de les anàlisis que es realitzaran” per determinar l’impacte econòmic de l’acord.

En la reunió es va comentar la incorporació de Cristina Rico, presidenta de Liberals, que tornen a aquest grup de treball. Serà necessari que la resta de membres signin una addenda per formalitzar el retorn. També es va actualitzar la situació del procés de selecció de l’empresa de comunicació internacional per a la campanya del referèndum. El Govern ha contractat una empresa nacional amb el mateix objectiu.

La reunió va servir per evidenciar que l’aplicació provisional de l’acord a Andorra no és possible i per discutir les modalitats de regulació del referèndum amb caràcter vinculant.