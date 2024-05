Noves classes al María Moliner i al Sant Ermengol

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Baló d’oxigen per a les famílies del col·legi Janer i de la Sagrada Família que no tenien encara plaça per als seus fills al sistema confessional per la manca d’aquestes al sistema espanyol. El portaveu del Govern, Guillem Casal, va confirmar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que el ministeri espanyol d’Educació validarà la petició de la conselleria d’Educació de l’ambaixada d’Espanya a Andorra d’obrir una nova classe de batxillerat al María Moliner i la creació de la modalitat de batxillerat artístic al col·legi Sant Ermengol. A més, Casal va indicar els terminis, tot apuntant que “en unes setmanes” ja hi haurà resposta per part de la cartera d’Educació del veí del sud. Tot i això, el portaveu va recordar que l’ampliació de les places del sistema espanyol és una situació interna del ministeri espanyol, però va remarcar que el Govern està en contacte permanent amb la conselleria del veí del sud “perquè la nostra voluntat és evidentment acompanyar els alumnes i que ningú es quedi a les portes del curs”, va comentar.