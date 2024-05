La Massana obrirà les inscripcions als Esports d'Estiu la setmana vinent

La Massana obrirà les inscripcions per als Esports d'Estiu el pròxim dimecres 5 de juny, segons ha explicat el comú en un comunicat. Enguany l'administració comunal oferta 150 places adreçades a infants entre 3 i 11 anys.

La iniciativa també inclou les Setmanes Temàtiques, les quals promouen l'adquisició de nous coneixements o provar noves experiències. Una de les novetats d’aquest any és la sortida de supervivència a la muntanya, per explorar la natura i aprendre habilitats com construir un refugi, trobar menjar i aigua, orientar-se i treballar en equip.

Els Esports d’Estiu inclouen jocs col·lectius, gimcanes i excursions, activitats aquàtiques, les setmanes Màster Xef, els esports en equip, bicicleta tot terreny, teatre en anglès i la setmana de rock. Les inscripcions es poden fer en línia, a la web del comú de la Massana.

La informació es pot consultar tant a la mateixa web com al canal de Telegram del Comú, on es pot descarregar el document informatiu.