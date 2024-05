Els pagesos catalans aïllaran Andorra durant 24 hores

El país s’encamina a un nou dia de talls a les fronteres. Diverses organitzacions pageses s’han unit per tancar dilluns vinent tots els punts que connecten Espanya i França, inclosa la frontera amb Catalunya. Els bloquejos començaran a les deu del matí de dilluns i duraran 24 hores, fins a les deu de dimarts. Adrià Xic, portaveu del grup Revolta Pagesa, una de les organitzacions catalanes que han orquestrat els talls, va explicar al Diari que el bloqueig amb la Seu d’Urgell tindrà lloc a “la rotonda de la Farga” i que serà un tall total, ja que només podran passar els vehicles d’emergència durant tot el dia.

Els punts que els agricultors tenen pensat tallar, i pels quals ja compten amb els permisos dels mossos d’esquadra, són Irun, Canfranc, Sallent de Gallego, Bossost, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Coll d’Ares i la Jonquera. Així doncs, la frontera francoandorrana estarà oberta pel Pas de la Casa, però de totes maneres no es podrà accedir a Catalunya des de França, ja que, segons fonts properes a les organitzacions franceses, el tall de Puigcerdà se situarà a l’altura de la gasolinera d’autoservei de Puigcerdà SL i, igual que a la Farga, s’impedirà l’accés a vehicles durant 24 hores.

“No ens quedarem parats, estem fotuts i cada dia queden menys pagesos”

Adrià Xic, Revolta Pagesa de l’Alt Urgell



Els motius per a aquesta nova revolta dels pagesos són les altes restriccions a les quals s’enfronten els aliments que es produeixen a la Unió Europea i que els productes que venen de fora no s’hi enfrontin. A més, protesten per lluitar contra els impostos a les energies i la pujada dels preus de la producció en general, que provoquen que els marges de beneficis dels productors agrícoles encara siguin més petits, segons va apuntar Ramon Rojo, un altre membre de Revolta Pagesa.

“Obrirem un temps per negociar, però si no s’arriba a cap acord al setembre hi tornarem”

Ramon Rojo, Portaveu Revolta Pagesa



Des de l’organització d’agricultors no descarten més accions. Xic va advertir que un cop s’acabin els talls de dilluns “no tenim res pensat immediatament, però no ens quedarem parats, estem fotuts i cada dia queden menys pagesos”, va lamentar el representant de l’Alt Urgell de l’organització. Rojo va afegir que han traslladat les seves demandes als governs d’Espanya i França i a les entitats competents europees, i que després de dilluns “obrirem un temps per negociar, però si no s’arriba a cap acord, al setembre tornarem amb les protestes i s’afegiran altres països amb qui ja hem contactat”, va rematar el portaveu de Revolta Pagesa.

“NO SOM EL PROBLEMA”

A falta de rebre una confirmació oficial, el Govern ja està prenent les accions pertinents per preparar-se per al tall. El ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Guillem Casal, va explicar a la roda de premsa posterior al consell de ministres que s’han iniciat els contactes amb les autoritats pertinents per mirar d’evitar que els bloquejos afectin les fronteres del país. Casal va apel·lar “que no ens facin responsables dels perjudicis d’una situació a la qual no podem aportar solucions”.