Campanya per donar a conèixer la Llei del català, que avui entra en vigor

El ministeri de Cultura vol donar a conèixer les disposicions principals de la Llei de la llengua pròpia i oficial que avui entra en vigor després de la publicació del text al BOPA d’ahir. És per això que ha tret a licitació un concurs públic per a la creació, producció i execució d’una campanya per explicar i difondre la nova legislació entre la població.

Al plec de bases del concurs el Govern recorda que el 25 d’abril del 2024 el Consell General va aprovar la Llei de la llengua pròpia i oficial, que deroga la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 1999, i tots els seus reglaments. I assenyala que “després de més de vint anys, la realitat sociolingüística del país és molt diferent. Les relacions humanes, empresarials, comercials i administratives s’han transformat. També s’han adequat els apartats referents a la llengua com a mitjà d’expressió col·lectiva i de reforç de la identitat”. És per això, diu l’executiu, que calen actuacions de publicitat i comunicació “per explicar i difondre les disposicions principals de la nova llei, i sensibilitzar la població de la necessitat d’ús de la llengua oficial en tots els àmbits per expressar i reforçar la identitat col·lectiva i per garantir el dret de tots els ciutadans a expressar-s’hi i a aprendre-la”. El pla de mitjans de la campanya ha de combinar mitjans de comunicació en versió digital (premsa escrita en línia, xarxes socials, webs) i analògica (ràdio, televisió, cinema i suports físics). Pel que fa a l’estratègia publicitària, es valorarà la inclusió de plataformes, suports i formats innovadors, originals i que s’ajustin al públic objectiu, o la capacitat de sorprendre. A més de l’abast descrit, el servei de Política Lingüística valorarà positivament totes les propostes addicionals que els licitadors plantegin per millorar la campanya. La durada prevista de la campanya, segons el plec de bases, és de sis a vuit setmanes. Cal recordar que la Llei del català es va aprovar al Consell General amb 25 vots a favor i tres en contra, tots tres del grup parlamentari d’Andorra Endavant. Una de les millores més significatives de la llei és la de l’obligatorietat d’acreditar el nivell de coneixement de la llengua bàsic per a la renovació del permís tant dels treballadors com les dels residents passius. La nova legislació també afavoreix l’ús de la llengua a les xarxes socials i en el servei sociosanitari.