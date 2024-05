Aroma d’Irish coffee

L’Irish coffee que es pot comprar a les màquines expenedores de cafè de l’hospital pot semblar un cafè irlandès, només semblar, perquè no ho és. L’empresa encarregada de les màquines de vènding així ho ha fet saber a Projecte Vida, l’entitat que el dia 19 passat va comunicar al SAAS i al ministeri de Salut que un dels seus afiliats havia consumit un Irish coffee en una màquina expenedora ubicada a l’hospital, i que aquest es va sentir malament en beure la preparació i ho va denunciar a l’associació. Davant la falta de resposta, Projecte Vida ho va fer públic.

La clau és l’aroma. És una beguda aromatitzada i cap dels seus components porta alcohol. L’empresa responsable, Alliance Vending, així ho ha fet saber a l’associació i comenta que “per una qüestió de compromís i sentit comú cap màquina expenedora de cafè i aromatitzats lliura cap producte contenint alcohol o derivats”. Vaja, que de whisky res de res, encara que algú s’ho pensi de debò.

Fa 10 anys que l’empresa dona servei a l’hospital “sense incidents ni anomalies destacables”, assenyala Eusebi Solé, responsable d’operacions d’Alliance Vending i Sandor, que explica que va coincidir amb Eva Tenorio, secretària executiva de Projecte Vida, que el problema de les addiccions “va molt més enllà del lliurament de begudes aromatitzades en una màquina expenedora”.

Alliance Vending és una de les majors empreses d’Espanya en vènding o distribució alimentària a través de màquines expenedores, líder nacional en hospitals i centres sanitaris. Sandor representa aquesta multinacional des del 2013 a Andorra. De fet, hi ha una normativa molt estricta pel que fa a la venda d’alcohol en màquines de vènding, ja que els menors podrien tenir accés a begudes alcohòliques amb més facilitat i no n’està permesa la venda.

Projecte Vida també va demanar de prohibir la venda d’alcohol al restaurant de l’hospital, on es pot comprar cervesa i vi. Tenorio va afirmar que és “incompatible la venda d’alcohol en unes instal·lacions hospitalàries on, a més, hi ha un departament com l’UCA que tracta persones amb addiccions, moltes de les quals per alcoholisme”.

La responsable de l’entitat va remarcar que el principal objectiu és posar fre al més aviat possible a la venda de begudes alcohòliques dins d’un centre sanitari, “pel bé de tots i, especialment, dels pacients”.