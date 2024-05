Andbus, amb la col·laboració d'Univers Bomosa i Andtropia, organitzarà la primera edició del Fòrum Andbus Solidari la segona quinzena de setembre. L'esdeveniment té com a principals objectius donar a conèixer els projectes que les ONG andorranes duen a terme, convidar i implicar a altres empreses a fer accions solidàries, promoure les col·laboracions entre sector privat i el tercer sector i escollir el nou projecte que formarà part d'Andbus Solidari, segons informa l'empresa en un comunicat.

El primer pas per poder organitzar el Fòrum Andbus Solidari és l'obertura del procés per a la presentació dels projectes per part de les ONG que hi vulguin participar. El termini de presentació acaba el 3 de juny i està obert a projectes d'assistència en l'àmbit local o de cooperació internacional. La candidatura s'ha de fer omplint el formulari disponible a l'enllaç https://forms.gle/oFABWpK8fx1xGYYV9.

Els projectes preseleccionats, que es coneixeran durant la primera quinzena de juliol, rebran un suport i un acompanyament per part de mentors i experts que els ajudaran a acabar de definir el projecte presentat, si fos necessari, i a preparar la presentació que hauran de fer davant les persones i empreses assistents al 1r Fòrum Andbus Solidari que tindrà lloc a la segona quinzena de setembre.

Durant la jornada es coneixerà l'ONG que es beneficiarà de la donació d'Andbus Solidari i s'animarà al fet que altres empreses col·laborin amb la resta de projectes presentats, ja que vol ser un espai de treball en xarxa entre empreses i ONG, indica l'empresa.