Vela demana a l’executiu pels ajuts d’atenció social per a la gent gran

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va entrar ahir una bateria de preguntes escrites en relació amb les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social, directe o indirecte, a favor de persones grans. Les qüestions es formulen arran de la preocupació dels socialdemòcrates respecte a l’augment de l’envelliment de la població i de l’atenció a la dependència.

La consellera general va demanar pel nombre de gent gran que rep actualment una pensió de solidaritat, les no contributives, de solidaritat per discapacitat, per atendre necessitats bàsiques i específiques, per accedir al servei d’atenció domiciliària així com per al servei d’atenció residencial i quantes persones grans reben ajuts per a l’habitatge. Vela també va sol·licitar saber quin és el procediment per a l’abonament de les prestacions econòmiques, el calendari i el termini de pagament als usuaris.