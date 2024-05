La població reclusa es dobla amb els mateixos penitenciaris

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les informacions que arriben de dins de la Comella, des de les darreres setmanes, no són gens encoratjadores. Les dades tradueixen el descontentament dels agents de presons, els quals han vist que, en una dècada, la població reclusa ha passat de 41 el 2015 a 80 el 2024, mentre que la xifra de funcionaris es manté com llavors, prop dels 60 treballadors totals en els diferents torns. El problema de personal, per falta de demanda, ha creat una plantilla “cremada i exhausta” que s’ha d’ocupar del doble de població amb els mateixos recursos, segons informen fonts de la presó. A més dels agents de presons, cal remarcar que per a tots els presos de la Comella treballen també una infermera, una educadora i dos psiquiatres, un dels quals acut els dimarts amb els joves i un altre els dijous amb els adults, a més de psicòlegs que tenen estipulades vint hores de feina a la setmana, entre altres. Precisament són els psiquiatres, entre els quals hi ha el cap de l’àrea de salut mental, Carlos Mur, l’epicentre de la queixa formal que la direcció de la presó va enviar al SAAS per no respectar el conveni – no així amb els psicòlegs. Un seguit de queixes que també van fer arribar a la ministra de Justícia, Ester Molné, i de les quals encara no han rebut cap resposta.