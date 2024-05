El nou Carlemany enalteix els llibres

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“La imaginació i la fantasia són dos aspectes que estan molt presents a l’obra. És un homenatge al poder dels llibres i al poder de la lectura.” Amb aquestes paraules va definir ahir Gisela Pou el llibre Retorn a Douglas Row a l’entrega de la tretzena edició del Premi Carlemany per al foment de la lectura, que va rebre de les mans del cap de Govern, Xavier Espot. La novel·la, ambientada en una llibreria emblemàtica d’Inverness (Escòcia), es narra a partir del testimoni d’una noia de quinze anys en què es parla de temes com el dol, el fet de tancar històries, el procés de fer-se gran i de figures tan universals com El Quixot.