Naturland dosifica les inversions després d’un hivern difícil

Naturland encara l’estiu amb un web renovat i un nou sistema de venda automàtica amb l’objectiu de donar millor servei als clients aquesta temporada d’estiu. El nou web presenta una interfície més visual i intuïtiva per facilitar la navegació, atraure més visites i generar més vendes.

L’ecoparc lauredià no presenta atraccions ni activitats noves. Havia previst de fer-ho, però els mals resultats d’un hivern difícil per la manca de neu l’han obligat a encarar els pròxims mesos amb prudència. El director general de Naturland, Xabier Ajona, va apuntar ahir en roda de premsa que s’estudiarà si és possible posar en marxa les activitats, que no va revelar, després de l’estiu.

El pressupost d’inversions pujava a 800.000 euros. Només se n’han executat 200.000, una quarta part. A part de reforçar les plataformes de venda d’entrades, aquests diners també han servit per finançar l’obertura d’una hamburgueseria a la cota 1.600. L’oferta gastronòmica del restaurant es fonamenta, segons va detallar Ajona, en el producte local, amb un protagonisme destacat per a la carn de vedella d’Andorra. A la terrassa, a més, es muntarà una carpa que permetrà ampliar la zona de restauració. Naturland vol solucionar els problemes que tenia a l’estiu per donar el servei adequat als visitants.

L’ecoparc manté les activitats de la temporada d’estiu de l’any passat, així com la política de preus. Naturland manté l’estratègia d’oferir paquets d’activitats en comptes de comecialitzar l’accés a les atraccions separadament. Aquest canvi, implementat arran de l’arribada d’Ajona a la direcció de l’equipament, ha aconseguit augmentar el temps d’estada per visitant. En conseqüència, també s’han incrementat els productes i serveis consumits pels clients i, per tant, la facturació total de Camprabassa.