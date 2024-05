Maira López és la nova directora del departament d’Afers Bilaterals i Consulars

El Govern ha aprovat el nomenament de la nova direcció del departament d'Afers Bilaterals i Consulars adscrita al ministeri. Així, la fins ara consellera i coordinadora de la cooperació transfronterera, Maira López, assumirà la direcció del departament en substitució de l'actual director, Andreu Jordi, que properament assumirà el càrrec d'ambaixador del Principat davant del Consell d'Europa. López agafarà la direcció a partir de l'1 de setembre d'enguany.

López està llicenciada en documentació per la Universitat de Granada. Va ingressar al ministeri d'Afers Exteriors el setembre del 2004 i durant els primers quatre anys va treballar als serveis centrals, ocupant-se en diferents etapes de les relacions bilaterals, consulars i multilaterals. Dins de la carrera diplomàtica, posteriorment va ser destinada a l'ambaixada d'Andorra a Portugal fins a l'agost del 2009 i seguidament a la seu de l'ambaixada del país a Espanya, ocupant-se de les relacions bilaterals amb aquest país i fent el seguiment de les cimeres iberoamericanes.

El 2014 es va incorporar com a primera secretària a la missió d'Andorra a la UE fins al juliol del 2020, ocupant-se de les relacions amb la UE i participant en les negociacions de l'acord d'associació. En l'àmbit bilateral, també feia el seguiment de les relacions amb Alemanya i Luxemburg, entre altres. En retornar a Andorra, es va incorporar a la secretaria d'Estat d'Afers Europeus, fins que el 2022 va retornar al ministeri d'Afers Exteriors on fins ara ha exercit de consellera i coordinadora de la cooperació transfronterera.

El Servei Especialitzat d’Adopcions

El ministre portaveu, Guillem Casal, també ha exposat avui que l'executiu ha aprovat la nova estructura del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, la qual va ser proposada per la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. L'aprovació comportarà canvis al departament, ja que el Servei Especialitzat d’Adopcions deixa d’estar adscrit a l’Àrea d’atenció a la infància i a l’adolescència del Ministeri i passarà a dependre directament de la direcció del Departament d’Infància i Adolescència i passarà a anomenar-se ‘Autoritat Central-Servei Especialitzat d’Adopcions’, per tal d'atorgar-li més visibilització.

Tot i els canvis, l’Autoritat Central-Servei Especialitzat d’Adopcions manté les mateixes competències. És l’encarregada de coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats amb l’adopció amb un enfocament integral, des de l'avaluació inicial fins al suport postadoptiu, així com l’establiment de nous acords amb països d’origen per tramitar adopcions internacionals. A més, té la funció d’informar, organitzar i facilitar la informació necessària sobre legislació, requisits, i tràmits necessaris per a l’adopció, tant a Andorra com als països d’origen dels infants susceptibles de ser adoptats, vetllant perquè la informació sigui veraç, completa i el més actualitzada com sigui possible.