Les emissions del forn estan per sota dels nivells legals

La comissió d’informació i vigilància del centre de tractament de residus va servir per presentar els resultats dels plans de vigilància corresponents al 2023 que constaten, un any més, que els valors d’emissions es troben molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles tant en l’àmbit nacional com internacional.