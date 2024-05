El Govern i els pagesos pacten els ajuts per atacs d’os

El ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) han consensuat el reglament que compensarà els danys provocats per atacs d’animals de fauna extingida i protegida, pensat essencialment per l’os. El titular de la cartera, Guillem Casal, i el president de l’entitat, Xavier Coma, van presentar ahir el contingut del decret que el ministre va qualificar de “reglament més just i aplicable que els dels territoris veïns”. La compensació serà més elevada amb la motivació que es tracti d’una quantitat digna i que serveixi per “no desencoratjar” els ramaders “encara més”, atesa la duresa de la feina. El ministre va donar dos exemples sobre el que podrà percebre un pagès en cas d’atac al ramat: la mort d’una ovella d’entre menys d’un any i sis rebria una compensació de 270,45 euros i la d’una vaca de la raça bruna d’Andorra d’entre dos i sis anys i prenyada es compensaria amb 3.731,84 euros. Seran, a més, ajudes que es complementaran amb d’altres d’addicionals.

“Hem trobat un reglament just i aplicable. Més que els dels territoris veïns” Guillem Casal, Ministre d’Agricultura

Xavier Coma va deixar clar que “no estan a favor de la reintroducció”, però que el fet és que l’os ja es troba al Pirineu i que del que es tracta és que la compensació sigui “digna i suficient per no desencoratjar” els pagesos. El president del col·lectiu va admetre que hi ha una “preocupació elevada” per si els atacs arriben a ser molts.

“La nostra motivació és que el possible atac es vegi compensat d’una manera digna” Xavier Coma, President de l’APRA

A banda dels atacs d’os, la normativa preveu els danys que poden causar espècies extingides com el llop o el linx i d’altres de protegides com l’àliga daurada i el gat fer. El reglament estableix el procediment per beneficiar-se de l’ajuda i qui en tindrà dret. Un animal mort d’una explotació que compti amb el fons de compensació de l’APRA rebrà una ajuda que es multiplicarà per 2,5 en cas de bovins i equins i de tres en cas de cabres i ovelles. A més a més, addicionalment rebran l’ajuda per les pràctiques ramaderes tradicionals que els correspondria fins al 30 de novembre; es compensarà també la pèrdua de productivitat i el cost de la retirada del cadàver. En cas d’animals ferits, el valor de compensació es multiplicarà per 1,5 en cas de bovins i equins i per 2,5 en el de caprins i ovins. A més es pagaran les despeses veterinàries i dels medicaments; el transport de l’animal fins a l’explotació ramadera; el cost de l’alimentació de l’estabulació; l’ajut de les pràctiques ramaderes tradicionals corresponent a l’hivern; la pèrdua de la productivitat es veurà compensada i si l’animal mor en els 90 dies posteriors a l’atac les compensarà amb les ajudes per animal mort.

En cas que el mort o desaparegut sigui un altre animal de renda (conills, gallines i altres espècies d’aviram de producció), el Govern pagarà el valor de reposició d’acord amb la factura, així com el cost de retirada del cadàver. Si l’animal resulta ferit, l’executiu es farà càrrec de despeses similars a la d’un animal de renda d’interès general. El reglament també preveu compensacions en cas d’atacs a l’apicultura (400 euros per arna danyada i la reposició del material malmès) i als gossos de treball, amb 1.800 euros que han de permetre reposar aquest animal.

El ministeri també preveu ajudes per instal·lar mesures de protecció i de prevenció en situacions especials de presència efectiva de l’os, com podria ser equipar els ramats amb collars GPS. Casal va explicar que moltes explotacions ja compten amb aquesta tecnologia i que l’executiu la facilitaria a aquelles que no en disposin.

Els banders van penjar ahir a les xarxes socials una informació en què explicaven que no hi ha hagut més albiraments del plantígrad des que se’l va veure 7 de maig, quan va baixar fins a un prat de la Cortinada a primera hora del matí i va ser gravat per un veí des de la carretera.