El Govern destina 1,5 milions a beques escolars

El Govern ha destinat 1,55 milions als ajuts a l'estudi per al curs escolar 2024-2025. La convocatòria s'ha aprovat avui al consell de ministres i hi podran optar les famílies en les que els ingressos per membre equivalent sigui inferiors a 18.720 euros.

El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha volgut recordar el fet que el curs passat s'havia augmentat el llindar d'ingressos màxims per poder obtenir aquestes ajudes amb l'objectiu de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. És amb aquesta mateixa "sensibilitat" que, segons Casal, el Govern ha decidit mantenir el mateix llindar aquest curs 2024-2025.Així mateix, el ministre Portaveu ha recordat que es tracta d'una partida ampliable, en cas de que sigui necessari atorgar més beques.

En termes generals, la convocatòria va adreçada als alumnes que cursen els nivells educatius de maternal, de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l'educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius espanyol i francès impartits en centres públics a Andorra. També inclou la formació professional no superior a l’estranger que no s’imparteixen en centres públics ubicats al Principat.

Els ajuts a l’ensenyament inclouen beques a la matrícula, al material, al menjador escolar, al transport escolar, a l'esquí extraescolar, i també a la matrícula, a la manutenció, al material, al desplaçament i la matrícula per estudis fora d'Andorra.

Les famílies interessades a accedir a algun dels ajuts a l’estudi poden presentar la sol·licitud del 5 de juny i fins al 8 de juliol.

Dues places a París

El Consell de ministres ha validat l'obertura de la convocatòria per accedir a dos habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP) durant el curs acadèmic 2024-2025. Es tracta de dues habitacions individuals destinades a estudiants o estadants, ja siguin andorrans o residents establerts legalment al Principat. Els candidats podran formalitzar les sol·licituds entre la publicació al BOPA el pròxim dimecres i el 26 de juny. A títol indicatiu, el preu mensual per al curs acadèmic 2024-2025 és d’aproximadament 673 € per l’allotjament en una habitació individual confort.

Nou Reglament de la Biblioteca Pública del Govern

La biblioteca pública del Govern adaptarà la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i també revisa altres aspectes, com els límits i els terminis de préstec dels documents per als usuaris i

les entitats, en un nou reglament que s'ha aprovat aquesta tarda en el Consell de Ministres.

Així, els usuaris de la Biblioteca podran demanar prestats fins a vuit documents –ja siguin impresos (llibres, revistes o material complementari de la biblioteca), audiovisuals o sonors– durant un mes, renovables per períodes d’un mes, també. Fins a la data, només es podien demanar per 21 dies, amb la possibilitat de renovar el préstec pel mateix període de temps. Aquests terminis també modificaran les condicions de préstec de les biblioteques públiques comunals, vist que es fixen conjuntament.

Així mateix, també s’ha modificat l’apartat referit a la cessió d’ús dels espais de l’equipament públic amb l’objectiu d’acotar que les activitats que s’hi efectuïn i que aquestes siguin de caràcter literari o

cultural.

Finalment, s’ha afegit un annex amb les condicions de préstec dels llibres i les revistes electrònics mitjançant la plataforma E-biblio Andorra, per tal d’introduir-les a la normativa i ampliar el termini del

préstec de tres a quatre setmanes i el nombre màxim de documents a demanar, de dos a quatre. Així mateix, al nou Reglament també s’adhereix un annex amb els criteris d’acceptació de documents que

pot rebre la biblioteca en donació, d’aquesta manera, els documents que podrà rebre la Biblioteca Pública del Govern podran tenir una antiguitat màxima de deu anys.