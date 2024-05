Govern demana als pagesos que no recaigui sobre Andorra el perjudici de les protestes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Guillem Casal ha demanat als agricultors catalans que no tanquin l'entrada i sortida del Principat i ha destacat que des de que s'ha conegut l'anunci dels pagesos de tallar dilluns la frontera del riu Runer "ens hem posat a treballar per minimitzar les afectacions". El ministre Portaveu ha reiterat el missatge de protestes anteriors i ha apel·lat a "que no ens facin responsables, que no es recaigui el perjudici" dels tancaments de carreteres previstos per les reclamacions que el sector agrícola i ramader fan contra les polítiques agràries europees, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. I ha ressaltat que aquesta situació "ens és totalment exògena" i el Principat no pot participar en la solució per atendre les demandes.

Casal ha assenyalat que s'ha contactat amb les autoritats d'Espanya i Catalunya, per les competències que té cada administració, i ha afegit que es parlarà amb França "per eventuals afectacions al Baladrà". I ha defensat que Andorra "té l'obligació d demanar que no ens tallin les vies d'accés i ho tornarem a demanar". El ministre ha manifestat que el Govern no ha rebut comunicació oficial dels talls anunciats per Revolta Pagesa "per poder tenir tots els elements" però tot i així s'han iniciat els contactes amb els veïns que s'intensificaran si es confirma el tancament de la frontera.