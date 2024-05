Estudi del cost de la vida abans de negociar la pujada salarial

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les posicions entre la patronal i el sindicat per arribar a un acord per l’augment dels salaris continuen llunyanes, però es mantenen pendents de l’estudi sobre el cost de la vida. La ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar després del Consell Econòmic i Social que “cap a final de juny” espera que pugui estar llest el text que van demanar la CEA i l’USdA, i que ajudarà les entitats a conèixer millor la realitat andorrana per negociar l’augment salarial. A més, Marsol va remarcar la voluntat de l’executiu de no intervenir en els salaris i va apuntar que “demanem i exigim que –patronal i sindicats– es posin d’acord”.