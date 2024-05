Encamp espera arribar a “bon port” en la regulació dels apartaments turístics

El projecte de llei pel creixement sostenible i el dret a l’habitatge que va anunciar el Govern el mes d’abril passat ha inquietat especialment els propietaris d’apartaments turístics, els quals s’anticipen i es veuen ja “a la ruïna”. Des del comú d’Encamp són conscients de la problemàtica actual de vivenda que es viu al país, i en conseqüència, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, va afirmar ahir que “ajudarem en tot el que faci falta i aportarem tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a combatre-la”. En aquest cas de la parròquia encampadana, el text té incidència sobre els habitatges turístics al Pas de la Casa, on hi ha una gran presència d’immobles d’aquest tipus.

“Hem d’acabar de parlar-ho amb el cap de Govern, la ministra d’Habitatge i el ministre de Turisme per veure com acabem d’encarar aquesta llei”, va revelar Fernàndez. Encara no hi ha res tancat, però el cònsol va expressar la seva fe a poder trobar un acord que els faci arribar “a bon port”.

També va parlar del projecte de llei la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, que va avançar que “en 15 o 20 dies” esperen presentar-la al Consell Econòmic i Social perquè facin les seves aportacions i sotmetre-la a posteriori a l’aprovació del consell de ministres i al tràmit parlamentari. La intenció del Govern és que entri en vigor amb el 2025.