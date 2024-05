Andorra Turisme s'emporta 3 milions de la recaptació de la taxa turística

El Govern ha destinat tres milions d'euros de la recaptació de la taxa turística a Andorra Turisme, una xifra que representa poc més del 50% de l'import total que l'administració general va cobrar durant l'any 2023. Una xifra que va arribar l'any passat als 6.126.525,55 euros. Les xifres les ha donat a conèixer el ministeri de Turisme i Comerç en un Butlletí del Consell General com a resposta a les preguntes fetes pel conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, relatives a la taxa turística.

La dotació de tres milions d'euros per l'entitat turística, a banda de representar un augment en la partida pressupostària de la qual es disposa, permetrà impulsar tres línies d'actuació. Per una banda, Andorra Turisme vol fomentar les tasques de promoció del turisme en països de l'estranger com Espanya, França, Bèlgica, el Regne Unit i Irlanda, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Suècia amb plans de comunicació. Així com incentivar a més empreses del país per aconseguir el segell Andorra Selected, una iniciativa que l'entitat turística va crear l'any passat per donar un distintiu a una trentena d'empreses que tenen un servei més prèmium. En últim lloc, amb el pressupost destinat es podran patrocinar nous esdeveniments i potenciar d'altres que l'empresa ja ha engegat.

Equipaments turístics

El ministeri també ha especificat que l'altre 50% del pressupost s'ha destinat a la millora dels equipaments turístics, així com la construcció de noves i l'adaptació d'infraestructures dedicades al turisme.

Finalment, el butlletí esmenta que en el cas de no haver-hi cap inversió prevista, el pressupost s'acumularà per tal de sumar-ho a altres pressupostos futurs que tinguin el mateix propòsit.