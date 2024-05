Alerta per la sortida de fum d'una teulada al carrer la Llacuna d'Andorra la Vella

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els bombers han respost a un avís per una sortida de fum a la teulada de l'edifici número 3 del carrer la Llacuna d'Andorra la Vella. L'avís s'ha produït a les 17:05 hores i fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una patrulla de policia, i una dotació de bombers juntament amb un camió escala.

Segons la policia l'origen del fum podria haver estat causat per unes obres que s'estaven duent a terme a la teulada. La policia també ha indicat que a part del fum no hi ha hagut cap més afectació, i tampoc s'han produït flames.