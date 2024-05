Unes 160 empreses hauran de superar un examen auditor

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unes 160 empreses, entre les quals públiques i parapúbliques, hauran de retre comptes davant una auditoria amb la nova llei que va aprovar-se ahir per unanimitat al Consell General, a la qual se sotmetrà qualsevol empresa amb una facturació superior a 10 milions d’euros durant dos anys consecutius. “Representen una part molt significativa del valor que es crea al país, però és un nombre molt petit d’empreses”, va comentar el ministre de Finances, Ramon Lladós, que va afegir que “per això ja s’ha tingut en compte la sensibilitat de no carregar de més costos i processos administratius aquelles empreses que els suposés un gran obstacle”. Una resposta que va donar a la consellera general d’Andorra Endavant Noemí Amador, que es va mostrar preocupada per les “càrregues” a les empreses i que va expressar que “hem de preveure futurs canvis a la llei perquè les empreses no siguin penalitzades innecessàriament”. La mesura va comptar amb el suport de tot l’arc parlamentari. “Amb l’adopció de la llei fem una gran passa endavant per homologar el marc jurídic andorrà al del continent”, va dir el conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé. El president del PS, Pere Baró, va indicar que “no podem ser aliens a la llei que recull gran part de les demandes del sector, amb qui s’ha treballat”. Lladós va defensar que, a més, la nova llei regula la professió establint requisits d’accés, l’homologa a escala internacional i aporta mecanismes de supervisió. Precisament el primer punt, el dels requisits d’accés, és una de les grans novetats perquè en un principi, amb només dotze mesos ja s’acreditava l’experiència. Un vot particular, i acceptat per totes les formacions, va estirar la transitòria fins als tres anys per evitar l’intrusisme laboral.