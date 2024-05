Marsol exigeix que la CEA i l'USdA es posin d'acord pels salaris

La ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, ha remarcat després de la reunió del consell econòmic i social la necessitat que patronal i sindicat arribin a un acord per l'augment salarial. "Demanen, i exigim que -patronals i sindicats- es posin d'acord", ja que el Govern no hauria d'intervenir sobre els salaris, ha remarcat Marsol. La ministra ha afegit que "cap a finals de juny" espera que pugui estar llest l'estudi sobre el cost de la vida que han demanat la CEA i l'USdA i que ajudarà a les entitats a conèixer millor la realitat andorrana per negociar l'augment salarial.

500 TREBALLADORS A LA QUOTA

El consell econòmic i social s'ha reunit avui i ha decidit que la quota d'estiu pel sector hoteler se situï en els 500 treballadors, xifra que es podrà ampliar fins a un 30%, és a dir, 150 places més. Marsol s'ha mostrat satisfeta amb el nombre acordat i ha apuntat que "hauria de ser més que suficient" tenint en compte que l'any passat el nombre de treballadors que es van adherir a la quota va ser de 575 sobre un total de 600 places.