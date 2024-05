El programa Scale Lab de Creand aplega deu empreses

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Scale Lab Andorra, el programa impulsat per Creand Crèdit Andorrà per donar suport a projectes emprenedors, ha organitzat la segona edició de les trobades adreçades a les start-ups que en formen part. En aquesta ocasió, han estat 26 assistents de 10 empreses que han participat en les diferents activitats organitzades, que han tingut com a objectiu fomentar el networking i les relacions entre elles, alhora que se’ls brinda l’oportunitat de conèixer el territori i se’ls faciliten possibles col·laboracions amb agents locals. L’agenda s’ha centrat en diverses sessions de treball amb experts com Pepe Agell, emprenedor i soci de Pear VC, un fons de capital risc americà.