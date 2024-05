Montaner diu que el Govern té “pànic” per temor al ‘no’

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, no va poder ahir contenir la indignació per l’informe que Pascal Saint-Amans ha elaborat per al Govern per contradir el contingut d’un altre que Gide va fer per al grup parlamentari que presideix. En un comunicat, la formació manté que va encarregar l’informe “sense la intenció de construir un contrainforme ni de formular crítiques públiques”. Unes conclusions que van ser exposades pel professor associat de Política Fiscal a l’HEC París i antic director del Centre de Política i Administració Fiscal de l’OCDE, Pascal Saint-Amans, qui va declarar que el resultat de l’estudi encarregat pel grup parlamentari se “centra a ofegar les conclusions positives i factuals sota consideracions sovint teòriques”.