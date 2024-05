Les emissions del CTR se situen per sota dels nivells legals

La comissió d’informació i vigilància del centre de tractament de residus ha presentat els resultats dels plans de vigilància corresponents al 2023, els quals constaten que els valors d’emissions es troben molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles tant a nivell nacional com internacional.

Les conclusions s'han presentat en una reunió celebrada avui al matí i durant la comissió, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha informat del balanç d’activitat dels mesos compresos entre el novembre del 2023 i l'abril d’enguany. En aquest període, el volum de residus rebuts s’ha mantingut estable en comparació al mateix període de l’any anterior, havent arribat al centre 26.507 tones (un 1% més respecte el mateix període de l’any passat), alhora que la producció energètica ha augmentat un 2%, assolint els 25.341 MWh.

La comissió té com a missió recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del centre de tractament tèrmic de residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació. La comissió compta, a més de la presidència del ministre titular de Medi Ambient, amb la participació de representants del ministeri de Salut, del comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona. En aquesta reunió han assistit per primera vegada el nou cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i com a representant dels cònsols, el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis del comú d’Escaldes-Engordany, David Pérez.