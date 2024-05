L’Unicef celebrarà la 13a edició dels Encants del 5 al 7 de juny

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comitè d’Andorra per a l’Unicef reobrirà els seus emblemàtics Encants del 5 al 7 de juny vinent, tot celebrant la tretzena edició. En aquesta edició preestiuenca, Unicef Andorra tornarà a posar a la venda articles de moda i complements de luxe que han estat donats pels seus col·laboradors, voluntaris i amics. Gràcies al suport de Meritxell Marsà i Rosa Pons, els Encants es tornaran a situar a la primera planta de l’edifici The Embassy. En aquesta edició comptaran amb donacions de Patricia Sañes, Marta Alguersuari, Via Moda, Pollyanna... i un pop up gastronòmic gràcies a Mycorner. Els Encants s’obriran al públic dimecres 5 de juny a dos quarts d’onze del matí i tancaran les portes divendres 7 de juny a les vuit de la tarda. Romandran oberts durant el migdia per a qui desitgi adquirir els productes disponibles.