L'espectacle 'Juguem?' marcarà l'inici del cicle de concerts infantils de la Fundació ONCA

El 8 de juny és la data marcada al calendari per donar el tret de sortida al cicle de projectes educatius del 2024 amb tres espectacles adreçats als infants. L'espectacle que marcarà l'inici manté com a títol 'Juguem?' i té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Aquest comptarà amb tres passis: a les 10.00, a les 11.00 i a les 12.00 hores, cadascun amb una durada de 45 minuts i està recomanada per a infants de 0 a 4 anys.

Les entrades s'han posat a la venda a partir d'avui a través del web www.onca.ad, a un preu de 3 euros per persona, menys per als infants menors d'un any que tenen l'entrada gratuïta.

Els directors artístics de l'espectacle, Íngrid Codina i Guillem Geronès, han explicat que "aquest és un concert que s'escolta, s'observa, se sent i també es juga", afegint que "els nadons són un públic avui, no esperem a demà". La iniciativa és una proposta de la Fundació ONCA amb la col·laboració del comú d'Escaldes-Engordany.

El segon concert familiar serà el dissabte 28 de setembre i és una producció de la Fundació ONCA, que es troba en ple procés de creació. Juanma Casero és l'encarregat de fer la dramatúrgia i direcció de l'espectacle que comptarà amb la complicitat de Marta Pelegrina i Anna Garcia per fer un recorregut en el paper de la dona en el món de la música a través del temps.

Finalment, el tercer concert familiar serà el dissabte 30 de novembre amb Madame Lumière, de la Companyia La Menuda. Madame Lumière és un espectacle pluridisciplinari (música, dansa, escena i llum) que ens abocarà, a través d'un viatge oníric, a emocionar-nos a partir de la poesia visual emmarcada amb un deliciós ambient sonor que fuig de la infantilització de la música.