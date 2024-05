Interior respon a la patronal que la contractació de personal està oberta

El darrer informe de conjuntura de la Cambra de Comerç xifrava en uns dos mil treballadors el nombre de vacants a les empreses. El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, va recordar ahir als empresaris a l’entrevista al Parlem-ne, de Diari TV, que la quota d’immigració prorrogable està oberta i que, per tant, es pot contractar mà d’obra forana. De les 900 autoritzacions aprovades (que poden créixer un 30%) se n’han consumit a hores d’ara unes 250. A la pregunta de si considera que les restriccions migratòries suposaran un fre a l’economia, León va afirmar que “tenint una quota oberta com la que tenim se’m fa difícil que això pugui ser un fre”. León va defensar el gir de la política de contractació de mà d’obra forana insistint en el missatge que ha donat l’executiu des que va decidir acabar amb les facilitats per saltar de la quota de temporada a la prorrogable, que les flexibilitzacions de contractació es van emmarcar “en una època postcovid en què va caldre reactivar l’economia”, i que ara l’augment poblacional i el convenciment que les empreses han tingut oportunitat de consolidar plantilles ha induït el Govern a posar el fre de mà.

“Tenint una quota oberta se’m fa difícil que això pugui ser un fre [per a l’economia]” Joan León, Secretari d’Estat Justícia i Interior

El secretari d’Estat va defensar que recuperar els criteris d’experiència anteriors a la covid és una aposta per la mà d’obra qualificada. Però també va recordar que han fet una darrera mesura excepcional de la qual s’han beneficiat 390 treballadors extracomunitaris per accedir a la quota prorrogable amb només una temporada d’experiència, i que novament s’aprovarà una quota d’estiu per a l’hostaleria que no imposa cap limitació a la contractació d’empleats extracomunitaris més enllà que hauran d’acreditar dos anys d’experiència –el mateix requisit del reglament de l’any passat–. Serà de mig miler de treballadors i l’executiu té previst aprovar-lo la setmana vinent amb l’objectiu que es publiqui al BOPA i entri en vigor durant la primera quinzena de juny. És un xic inferior a la que inicialment es va aprovar l’any passat, que era de 600 autoritzacions, però cal recordar que l’alta demanda de mà d’obra va provocar que a l’agost s’ampliés amb 500 permisos més.

León també va parlar sobre els nous topalls econòmics aprovats l’any passat perquè un resident forà pugui accedir a fer el reagrupament familiar. El segon del ministeri de Justícia i Interior va indicar que durant el 2024 s’ha registrat un descens respecte dels quatre-cents i escaig que hi va haver de gener a juny de l’any passat i va reiterar que la mesura segueix un criteri de “responsabilitat, per garantir que les persones tinguin recursos per tenir un nivell de vida digne”.

Seguint amb immigració, sobre les denúncies d’abusos laborals que han protagonitzat essencialment treballadors de la construcció d’origen peruà que venen sota la fórmula de desplaçats, el secretari d’Estat va defensar tot el que s’ha fet per evitar les irregularitats des de la legislatura passada i la pròxima modificació legislativa que establirà que només podran treballar a Andorra amb autoritzacions d’aquest tipus treballadors d’empreses establertes a la Unió Europea.

ACORD D’ASSOCIACIÓ

León va insistir en el missatge que l’acord d’associació no ha d’impactar en la seguretat ciutadana perquè hi haurà un control d’antecedents penals i es mantindran “foragitaments i denegacions d’accés”. El secretari d’Estat va destacar que s’estableix “un concepte d’ordre públic específic per a Andorra” que primarà en eventuals recursos a la justícia europea contra expulsions.