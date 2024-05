El Govern pacta amb l'APRA compensacions per l'atac de l'os superiors als dels països veïns

El govern ha establert la compensació per danys a l'agricultura i a la ramaderia causats per espècies en perill d'extinció o protegida, com l'os bru. Un reglament que ha estat consensuat amb l'Associació de pagesos i ramaders i que segons ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal "és més just i aplicable que els dels territoris veïns". Casal ha recordat que la llei de protecció i tinença d'animals del 2016 ja preveia que l'administració s'hagués de fer càrrec dels danys que causessin en la ramaderia i l'agricultura els animals en extinció o d'espècies protegides.

En aquest sentit, ha manifestat que es pretén que la compensació que rebin sigui digna i serveixi per "no desencoratjar" els ramaders "encara més", tenint en compte la duresa de la feina que duen a terme. I ha defensat que aquest reglament és més just que els territoris veïns perquè des del primer moment treballaran braç a braç pagesos i administració en cas de danys i perquè la compensació és superior.

Entrant al detall, s’estableix que la compensació dels danys per un animal mort o desaparegut, i en cas de ser animal de renda d’interès general (bovins, ovins, cabrum i equins pesats), es pagarà entre 2,5 o 3 vegades més del valor previst a la pòlissa del fons de compensació del bestiar de l’APRA en funció de l’espècie depredada. El coeficient establert permet compensar la pèrdua de productivitat de l’animal al llarg de la vida, dedicació suplementària dels ramaders i la pèrdua de genètica, entre altres. A més d’aquest pagament econòmic, el Govern abonarà la totalitat de l’ajut de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya al qual hauria tingut dret l’animal mort o desaparegut, també s’abonaria el pagament del valor dels nounats en cas que l’animal estigués prenyat i el Govern es farà càrrec de la retirada del cadàver

En aquest sentit, ha detallat que en cas de mort d'una ovella es pot pagar 180 euros més un seguit de despeses i ajudes addicionals i en cas de mort d'una vaca la compensació pot arribar a 749 euros més les ajudes complementàries. Des del sector s'ha manifestat que malgrat que "no estan a favor de la reintroducció" el fet és que l'os ja es troba al Pirineu i que, per tant, del que es tracta és que la compensació sigui "digna i suficient per no desencoratjar" els pagesos, tal com ha defensat el president de l'Apra, Xavier Coma.