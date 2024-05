Govern expedienta 26 funcionaris en dos anys

Funció Pública ha instruït 26 expedients disciplinaris contra treballadors públics entre el 2022 i el 2023. La tramitació és una de les qüestions que vol abordar el ministeri durant aquesta legislatura per introduir canvis. Així ho van explicar la ministra de la cartera, Trini Marín, i el secretari d’Estat, Marc Cornella, durant la compareixença al Consell General per explicar les iniciatives que es volen impulsar durant el mandat. Cornella va manifestar que la tramitació és avui en dia “densa, llarga i enrevessada”, i que del que es tractaria és d’agilitzar-la. El secretari d’Estat va donar xifres i va indicar que entre el 2022 i el 2023 s’han gestionat 26 expedients (16 el 2022 i 10 el 2023) i, a preguntes dels consellers, va especificar que el 2022 van ser dotze expedients lleus i quatre de greus i que el 2023 n’hi va haver quatre de lleus, quatre més de greus i dos de molt greus.

La voluntat dels responsables del ministeri és impulsar una revisió de la Llei de la funció pública amb la intenció “d’endreçar-la”, en paraules de Trini Marín. “No és una modificació com la del 2022”, va precisar. A banda de la qüestió dels expedients disciplinaris, es volen “agilitzar” altres processos, com la contractació de personal. El que es pretén, tal com va manifestar Cornella i va corroborar Marín, és “reduir els terminis de selecció i augmentar la concurrència”. A banda de la modificació legislativa, caldria actualitzar el reglament de selecció i també es vol implantar una borsa d’interins per cobrir aquells llocs de treball temporals. L’any passat l’administració pública va tirar endavant 117 processos de selecció i el 30% van estar coberts amb mobilitat interna.

Cornella i Marín també van reiterar que el reglament de la nova gestió de l’acompliment està “molt avançat” i que la voluntat seria que el 2025 es pogués començar a implantar el nou sistema d’avaluació. El projecte de regulació de la carrera professional està més “verd”. I sobre l’estudi que ha d’avaluar els sous que es paguen, si són competitius, van anunciar que s’adjudicarà “en les pròximes setmanes” i que començarà amb els cossos especials. Qüestionat sobre l’impacte que aquest estudi pugui tenir en l’augment dels sous dels funcionaris, el secretari d’Estat va manifestar que en l’elaboració del pressupost que ara començarà es podrà preveure algun increment, però va recordar que l’estudi encara no s’haurà enllestit, ja que no se sap ni quina empresa serà l’adjudicatària.