Els editors miren cap a l’Amèrica Llatina

Continuant amb la voluntat de donar suport als editors i escriptors del país i treballar per la internacionalització de la producció andorrana, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va anunciar ahir que el Govern està establint converses amb la Fundació Ramon Llull per participar en la Fira internacional del llibre de Guadalajara (Mèxic). “Hem d’acompanyar els editors per consolidar la feina que estan fent, que els darrers anys és molt prolífica, i per obrir noves vies de distribució i venda dels títols andorrans”, va assegurar. La Fira internacional del llibre de Guadalajara és l’esdeveniment més important a escala literària d’hispanoamèrica i podria obrir la porta, segons Bonell, al mercat de l’Amèrica Llatina de les editorials, les obres i els autors andorrans.