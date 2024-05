En venda els pisos de les torres de la capital amb façanes ‘verdes’

El comú d’Andorra la Vella va donar el vistiplau al projecte de construcció de tres torres de catorze plantes davant de l’estació d’autobusos l’agost de l’any passat després de demanar canvis als promotors. Essencialment, que se cerqués una imatge arquitectònica més singular. I la solució va passar per façanes enjardinades que són les que apareixen en els renders amb els quals ja es ven la promoció immobiliària, batejada com a residencial Cinc estrelles.

La finalització no es preveu fins al setembre del 2027 però la immobiliària que comercialitza els habitatges ja llueix algun de reservat en el llistat que facilita a la seva web. En total es posen a la venda 48 vivendes de luxe de 3 i 4 habitacions i a partir de 525.000 euros la més econòmica. La més luxosa frega els dos milions per 337 metres quadrats. També hi ha un parell de locals. Al voltant de la parcel·la ja fa dies que també llueixen els cartells en què s’anuncia la construcció dels nous edificis.

Les catorze plantes d’alçada responen a allò permès al pla urbanístic de la capital en aquella zona en concret i que es van recollir, segons van clarificar fonts de la corporació després d’autoritzar el projecte, en el pla parcial de desenvolupament de tot aquell entorn validat pel comú l’any 2010. Les fonts, conscients de les crítiques que podia suscitar, van assegurar que no hi havia marge de maniobra perquè així ho deia la norma urbanística i s’havia de preservar la seguretat jurídica. No obstant, el que sí que està establert és que qualsevol construcció que superi les vuit plantes ha d’obtenir l’aval de la junta de govern del comú i és a partir d’aquesta atribució que la majoria comunal liderada per David Astrié va reclamar canvis a la promotora. Inicialment es va presentar una proposta d’edificis de formigó sense més tret característic i la revisió va reconduir-la a edificis amb façanes emulant un jardí vertical i inspirades en propostes com ara els dos gratacels de la ciutat italiana de Milà batejats com el Bosco Verticale. Unes modificacions que van acabar convencent l’administració.

Les tres torres completaran un canvi urbanístic notable a tocar de la seu de la Justícia que, de fet, va ser l’edifici que va iniciar el canvi de fesomia. S’aixequen allà on hi havia l’aparcament a l’aire lliure de l’estació d’autobusos que es va tancar a principis de l’any passat i s’està urbanitzant des de llavors. La corporació va indicar al seu moment que l’alçada dels tres blocs d’habitatges en principi no ha de ser superior a la de la seu judicial.