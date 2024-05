Trana i Creand Fundació fan una conferència sobre Esclerosi Múltiple

Creand Fundació i l'associació TRANA Esclerosi Múltiple han organitzat aquest dilluns la conferència 'Deteriorament cognitiu en esclerosi múltiple' amb motiu del Dia mundial de la malaltia, el qual se celebra el 30 de maig, i del 30è aniversari de la creació de l'associació. La iniciativa està emmarcada en el programa 'La salut al dia' de la fundació, una línia de treball centrada a oferir informació i formació a les persones afectades per problemàtiques i malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l'objectiu de millorar-los la qualitat de vida i dotar-los d'eines per fer front al dia a dia. El col·loqui ha anat a càrrec de la neuropsicòloga Carolina Cerqueda, i del doctor en neurologia i director mèdic de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Lluís Ramió, que ha servit per donar a conèixer els símptomes i factors que influeixen en els dèficits cognitius en l'esclerosi, així com els problemes que pot comportar en la vida quotidiana.

"És una malaltia neurològica crònica i progressiva que afecta gent jove i de mitjana edat, que tradicionalment se sap que les persones tenen problemes de sensibilitat, mobilitat, entre d'altres" ha explicat el doctor. Tanmateix, els trastorns cognitius com la pèrdua de memòria o l'alentiment del pensament no ha tingut especial rellevància fins fa uns anys. "Entre un 45% i un 70% de les persones que pateixen l'esclerosi múltiple presenten un trastorn cognitiu, inclús hi ha estudis on s'esmenta que en el moment del diagnòstic, se'n troben un 20%" ha revelat, afegint que en quasi la totalitat dels casos, es troba un dèficit de memòria. Així doncs, els experts han pogut compartir el seu impacte en el dia a dia des d'un punt de vista mèdic.

"El dèficit cognitiu en l'esclerosi múltiple és un dels símptomes que anomenem invisibles, perquè des de fora potser no es veu, però sí que és rellevant, en el sentit que té un fort impacte en la qualitat de vida de les persones afectades" ha assenyalat Cerqueda. Fins a l'actualitat, s'ha vist que la rehabilitació cognitiva és el tractament que ha demostrat més eficàcia a l'hora d'intentar frenar aquest deteriorament i poder millorar les funcions cognitives. "En l'àmbit de prevenció, les persones que tenen una major reserva cognitiva és un bon pronòstic a l'hora de l'evolució" ha destacat la neuropsicòloga.

Durant la xerrada, s'ha destacat la importància de la detecció de la malaltia i els seus efectes adversos, així com del bon pronòstic per poder-ne fer un bon abordatge. "És important poder-ho detectar per poder escollir quin és el tractament més adequat" ha conclòs Cerqueda.