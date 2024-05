Projecte Vida vol que l’alcohol desaparegui de l’hospital

Projecte Vida ha demanat al ministeri de Salut que decreti la prohibició de qualsevol tipus de beguda alcohòlica a l’hospital, tant sigui a la cafeteria com a les màquines expenedores de begudes i de cafè. La reclamació es produeix després de constatar que a les màquines de vènding instal·lades en diverses zones del centre es pot comprar cafè irlandès, que, segons assegura l’entitat que té com a objectiu lluitar contra les addiccions, té com a component l’alcohol.

L’entitat va més enllà i en la demanda que es va fer a Salut fa dos mesos s’instava també a ampliar la prohibició al restaurant de l’hospital, on es pot comprar cervesa i vi. Eva Tenorio, secretària executiva, es va mostrar molt taxativa: “És incompatible la venda d’alcohol en unes instal·lacions hospitalàries on, a més, hi ha un departament com l’UCA que tracta persones amb addiccions, moltes de les quals per alcoholisme”.

La responsable de l’entitat va remarcar que el principal objectiu és posar fre al més aviat possible a la venda de begudes alcohòliques dins d’un centre sanitari, “pel bé de tots i, especialment, dels pacients”. Malgrat que l’alcohol és una droga catalogada com a “tova”, socialment acceptada i arrelada a costums, “volem posar especial èmfasi en la prohibició de la venda i del consum de la droga de l’alcohol en el sistema sanitari andorrà”.

UCA

L’UCA està situada a la quarta planta de l’hospital, on també s’ubica una àrea per a malalts aguts a causa d’addiccions. Els primers segueixen una teràpia durant el dia, els segons estan internats i gaudeixen d’un temps al matí i a la tarda per baixar a la plaça, prendre l’aire, fumar o conversar. Projecte Vida alerta que és un risc per a aquests malalts la possibilitat d’adquirir begudes alcohòliques al restaurant, i encara més a les màquines de vènding. “L’alcohol no hauria de vendre’s prop d’on hi hagi població de risc. Ni en hospitals, ni a prop de col·legis ni instituts. Cal protegir la població més vulnerable”, va afirmar Tenorio, que posa un exemple: “A ningú li passa pel cap que en un hospital hi hagi una màquina de venda de tabac”.

Segons Projecte Vida, a la planta -3 -on s’atenen els trastorns de Salut Mental- és l’únic lloc on la màquina de tabac no ofereix el cafè irlandès. La secretària executiva no amaga el seu desconcert perquè després de dos mesos encara no s’ha rebut resposta de la ministra de Salut, Helena Mas.

Projecte Vida és l’associació dedicada a atendre les persones amb addiccions i els seus familiars i gestiona grups d’ajuda mútua en primera persona, un per a adults i un altre per a joves. Tenorio sosté que el consum de begudes alcohòliques és un hàbit que s’inculca des de la infància. “Els joves veuen els adults consumir diàriament, a les pel·lícules es normalitza, veiem marques d’alcohol promocionant festivals...”, va declarar fa un temps. Tenorio descarta prohibir-ne el consum, però sí informar obertament dels riscos que comporta un consum excessiu i dels límits que s’han d’establir. En aquest sentit, la Creu Roja treballa en una campanya de sensibilització sobre el consum d’alcohol i altres substàncies dirigida als joves.

L’entitat entén que el consum d’alcohol s’ha convertit en un acte social que és acceptat per una gran part de la població, però recorda que també és l’origen de molts problemes de salut i que el fet que sigui tan accessible, fins i tot per a menors, fa més complicat lluitar contra aquesta addicció.