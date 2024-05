El Perú obrirà un consolat per assistir els treballadors

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ambaixada del Perú a Espanya i Andorra, amb seu a Madrid, fa un seguiment de les irregularitats laborals que han patit ciutadans del país sud-americà al Principat desplaçats per treballar a la construcció des de l’any passat, en tenir coneixement de les primeres denúncies. Des de llavors, han apuntat des de la representació diplomàtica a preguntes del Diari, la qüestió s’ha tractat en diferents “comunicacions escrites” amb el ministeri d’Afers Exteriors andorrà i en una reunió que l’ambaixador va mantenir amb la titular del ministeri, Imma Tor, el novembre passat. Recentment, el cònsol peruà a Barcelona va acudir a Andorra a mantenir reunions amb representants dels diferents ministeris concernits (Exteriors, Economia, Interior) però també amb el raonador (que ha portat els fets a la fiscalia) i amb treballadors afectats per la darrera denúncia feta pública per l’associació de residents del país sud-americà, apuntant cap a una empresa que havia portat un grup d’una vintena d’obrers de la construcció i els havia deixat abandonats sense feina, per recavar tota la informació. I precisament la mesura que ha decidit l’administració peruana per ser proactius amb la protecció dels seus nacionals ha estat la d’activar una oficina consular a Andorra.

Interpel·lats sobre si el govern peruà ha dut a terme alguna acció al seu territori ja que també estan implicades empreses radicades allà que capten el personal, la resposta de l’ambaixada ha estat que ha informat de tota aquesta problemàtica el ministeri d’Exteriors i que l’administració ha considerat “convenient optimitzar la cobertura consular als nostres nacionals a Andorra a través d’una oficina consular” per la qual cosa la representació diplomàtica inicia converses amb el Govern amb aquesta finalitat. L’objectiu és que l’activació d’aquest recurs “pugui concretar-se molt aviat”.

Sobre les accions dutes a terme per l’executiu per frenar les irregularitats i l’opinió que en tenen, Perú apunta que Tor va informar l’ambaixador de les multes a dues empreses per valor de 67.000 euros i de la investigació a una tercera. La informació ha seguit fluint i “cada cop que aquesta ambaixada ho ha sol·licitat, el Govern andorrà ha informat de les accions que porten a terme a partir de les denúncies formulades”. En una de les darreres comunicacions “se’ns ha informat que el departament d’Inspecció de Treball es troba en procés de solucionar l’abans possible la situació generada i sancionar els qui en siguin responsables, alhora que s’ofereix l’assessorament legal necessari als afectats que ho sol·licitin”. Precisament després de la visita del cònsol peruà, el Govern va aclarir que s’havien imposat multes per valor de 100.000 euros fruit d’una vintena d’inspeccions, la immensa majoria d’ofici.

La informació facilitada per l’ambaixada peruana apunta que també en el marc de la reunió amb la ministra Tor es va plantejar un model de “migració ordenada, segura i regular que limiti l’acció d’empreses intermediàries” que faciliti l’arribada de peruans amb permís de treball i que “permeti que Andorra vetlli perquè les empreses sol·licitants de mà d’obra compleixin amb regulacions normatives, oferint majors garanties de respecte als drets laborals de les persones contractades”. En aquest sentit, insisteixen que se seguirà fent seguiments dels casos i mantenint un contacte “estret i constant” amb el ministeri d’Exteriors però insisteixen a advocar per “un marc de col·laboració bilateral que afavoreixi una migració ordenada, segura i regular entre els nostres països”. El més imminent és que Andorra suprimeixi la modalitat de contractació que està generant tants problemes, la de treballador desplaçat, per a ciutadans, com els peruans, extracomunitaris.