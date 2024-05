La marxa popular de Marc GG aplega més de 400 persones

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El desè aniversari de l’associació Marc GG d’ajuda mútua per a la pèrdua va aplegar més de 400 persones en una marxa popular apta per a tothom de 3,5 quilòmetres pels carrers de la capital i d’Escaldes Engordany. Sota el lema de la marxa “Correm per ells”, i amb menys persones que dorsals venuts –n’hi havia 500 d’inscrits–, pels volts de les 10.30 hores del matí es va donar el tret de sortida amb un sol que va lluir des de primera hora del matí i amb la presència de figures polítiques rellevants com van ser les dels dos cònsols d’Escaldes-Engordany –Rosa Gili i Quim Dolsa–, a més dels dos líders de l’oposició, Cerni Escalé i Pere Baró, que van estar acompanyats per la també consellera general socialdemòcrata Susanna Vela.