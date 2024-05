Llum verda al pla de prevenció contra el suïcidi

El Consell General ha aprovat aquesta tarda la moció del PS en què s'insta a Govern a redactar el pla nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi amb un termini de tres mesos. El PS ha acceptat les sis esmenes presentades per la majoria en què, més enllà de modificacions tècniques, s'acorda treure el termini de quatre mesos i que sigui abans d'aquest any la creació de l'observatori de salut mental i addiccions. "Hem d'intentar trobar una data realista, clar que m'agradaria fer-ho en uns tempos més curts", ha dit el conseller general de CC, Manel Linares. Una mesura que el PS ha assumit. Crítica s'ha mostrat la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, que ha donat suport als terminis del PS quant a la creació de l'observatori de salut mental i addiccions. "Els tempos ens semblaven força convenients", ha dit Segués. La majoria s'ha emplaçat, com a data, a partir del 2025, un cop tinguin totes les dades necessàries.

Per a Linares, "la lluita contra el problema de la salut mental ens pot afectar a tots, no pot ser un tabú" i ha expressat que l'objectiu és que la taxa de suïcidis sigui la més propera a zero possible, sent en l'actualitat de 6,82 cada 100.000 habitants.