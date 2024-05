L’informe de gènere en l’àmbit judicial revela un predomini de dones batlles el 2023

El Consell Superior de la Justícia ha fet arribar al Govern i al Consell General l’informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial de l’any 2023, que respon al manament de l’article 37.3 de la Llei qualificada de la Justícia, la finalitat del qual és la necessitat d’analitzar la distribució de gènere als diferents tribunals judicials en l’any 2023, amb l'objectiu d'identificar possibles disparitats de gènere i el seu impacte en el sistema judicial.

Pel que fa a la composició del cos judicial, s'observa una majoria de dones batlles en comparació amb el nombre d’homes. Aquesta tendència pot ser el resultat de polítiques d'igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics. Altrament, no es pot perdre de vista que una de les principals fonts de reclutament prové del personal de l’Administració de justícia que ocupa el lloc de treball de secretari/a judicial, on la presència de les dones és molt superior a la dels homes.

Pel que fa als Magistrats, hi ha paritat entre els magistrats homes i dones, tot i la minsa diferència.

En el cas de la Fiscalia, s’observa una majoria de dones entre els fiscals adjunts. D’igual manera que en el cas dels batlles, aquesta tendència pot ser el resultat de polítiques d’igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics.

En l’àmbit dels Secretaris i les Secretàries judicials, s’observa una tendència fortament dominant de les dones com a secretàries judicials fruit, possiblement, de les polítiques d’igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics.

A nivell general cal destacar que les dones tenen una representació rellevant més enllà de la simple paritat de gènere en les diferents instàncies judicials i en la fiscalia, el que comporta la no afectació de la representativitat i la diversitat de perspectives en la presa de decisions judicials, des del prisma de la igualtat efectiva de dones i homes com a objectiu per superar la desigualtat estructural general que pateixen les dones respecte als homes, la qual cosa aferma la imparcialitat i legitimació del sistema judicial.