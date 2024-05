Funció Pública revisarà la llei per agilitzar la selecció de personal

El ministeri d'Afers Socials i Funció Pública vol impulsar una revisió de la llei de la funció pública amb la intenció "d'endreçar-la" tal com ha exposat la titular de la cartera, Trini Marín, que ha destacat que en cap cas serà una revisió de gran abast com la que es va fer en l'anterior legislatura sinó que del que es tracta és d'aclarir alguns punts i sobretot poder "agilitzar" alguns processos com per exemple la contractació de personal.